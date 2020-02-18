舊山線復始後，預計帶動中台灣觀光產業。（台鐵局提供）

停駛22年之久的舊山線可望綻放嶄新風貌！台鐵局、台中市政府及苗栗縣政府正通力合作修復舊山線，未來舊山線全線多元運具復駛，除帶動三義至后里沿線觀光與文化產業發展外，並結合浪漫台三線、苗栗火車頭館、后豐鐵馬道、彰化扇形車庫、高鐵彰化站、集集支線及日月潭風景區等觀光資源，全面拓展中台灣旅遊市場。

所謂的山線是從竹南到彰化段，靠近東側經過豐原、台中，靠近大甲、清水則是海線；1903年間，台鐵局為思考如何把鐵路的幅員變遼闊，開闢舊山線路段，1903年興建施工，1908年營運，直到1998年新的山線雙軌化完成，舊山線停用，改走新路線。

台鐵局企劃處長郭冠宏表示，舊山線擁有坡度最陡、轉彎半徑很小兩項特色，因為不好行駛，比較安全的新山線完工後，舊山線停駛將近22年；全長15.9公里的舊山線，有8座隧道，經過一座又一座，有種柳暗花明又一春的感覺。

台中市政府於2016年向交通部申請經費補助，啟動舊山線復駛可行性研究規劃，2019年交通部該計畫移交台鐵局主辦、規劃整體方案，同年7月29日提出「美麗舊山線，浪漫台三線」構想，整合周邊景點，發展中台灣鐵道觀光。

為串聯三義到后里，需做相關修復工程，包含后里端復軌連接后里站、沿線消除六處平交道，優先修復內社川鐵橋、七號隧道及大安溪鐵橋，修復金額擬申請由中央全額負擔，修復經費約22億元，預計2024年完成修復工程，台鐵局正彙整計畫中，後續俟交通部同意後報行政院核定。

(中時 )