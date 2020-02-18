大甲媽祖今天駐駕「盛祥門龍獅戰鼓團」，令團長張為盛直說，「謝謝媽祖的疼惜，我很高興可以全部放下了」。（柯宗緯攝）

大甲媽祖今天駐駕「盛祥門龍獅戰鼓團」，令團長張為盛直說，「謝謝媽祖的疼惜，我很高興可以全部放下了」。（柯宗緯攝）

大甲媽祖今天駐駕「盛祥門龍獅戰鼓團」，令團長張為盛直說，「謝謝媽祖的疼惜，我很高興可以全部放下了」。（柯宗緯攝）

高雄鳳山「盛祥門龍獅戰鼓團」團長張為盛，本月初發放逾4萬個愛心口罩給民眾及弱勢團體，未料事後竟遭調查局約談說明，令他受到委屈。最近正值大甲媽祖百年南巡到鳳山遶境1個月，大甲媽今（18）日前往「盛祥門」駐駕，令他感動直說，「謝謝媽祖的疼惜，我很高興可以全部放下了」。

張為盛受訪時表示，大甲媽南巡需要4000個口罩，他獲悉現在全台陷入口罩荒之際，這次尚缺2000個口罩，他立馬搜集數量齊全的口罩義捐，事後廟方也得知上次他的委屈，因此決定特別前來駐駕1小時。

他回憶，被約談的那一天，心情仍是相當激動。2月3日當天他遭到調查局約談，本來那天受邀演出，卻因此耽擱10分鐘，等到場時已經趕不上演出，他也對主辦單位致歉，事後更是難過到哭了出來，表演沒接到事小，還因此毀了商譽及名譽。

他說，這些年來幾乎沒掉過一滴淚，但這回他心情相當低落，甚至落淚，他感謝大甲媽駐駕為他「平反」，他也特地準備13捆、共4萬6800張金紙當作壓轎金，在媽祖駐駕過後，要發放給民眾、警察、弱勢單位等保平安。

另外，他提到，今天開始拍攝影片「聲援行動」抗災MV，當場舉行開鏡典禮，19日也將號召百人大合唱錄音。歌詞提到，「無 為己，只求安穩心」、「喚起慈悲心，勇敢做自己」、「中華兒女會堅強，心中有愛氣勢高昂」，除了訴說自己常年做慈善的心情之外，也為疫情祈福，希望儘早結束。

(中時 )