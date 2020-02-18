根據日本媒體《TBS》報導，日本東京在今（19）日新增了3例新冠肺炎確診病例，加上鑽石公主號上面的542例，日本境內目前確診人數來到614人，但在如此重要的防疫時刻，卻傳出有人偷口罩的事件。

在日本兵庫縣神戶紅十字醫院傳出庫存的口罩失竊的消息，共損失6千片口罩，目前院方已經報案，全案將由兵庫縣警葺合警察署展開調查，不過據了解，只有特定人員可以進入口罩放置的機房。

根據日本《朝日新聞》報導，神戶紅十字醫院3樓機房是用來存放口罩的地方，平常都會上鎖並只有特定人員能夠進入該處，原本口罩存量有12箱，每箱當中有1,500片口罩，不過在13日檢查時發現少了4箱，也就是有6,000片口罩失竊。

原本放在3樓機房內的口罩，是給院內醫生及護理師在緊急時期使用，不幸出現了小偷，將重要的醫療資源偷走，雖然這6,000片口罩價值僅4萬日圓（約新台幣1.1萬元），在防疫時期傳出這種消息，難免打擊第一線醫護人員士氣。

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(中時電子報)