旅遊業者拉起「心手相連、抗疫保金」紅布條，喊出協力確保金門觀光。（李金生攝）

肺炎疫情狂燒之際，難得看見遊覽車和滿載的遊客。（李金生攝）

旅遊業者走訪金門，肯定金門是一個有文化，擁有多種特質的好地方。（李金生攝）

旅遊業肯定金門所有的景點幾乎都在戶外，空氣流通、陽光充足，且防疫做得非常好。（李金生攝）

旅遊業看好金門是「海上公園」沒有空氣污染，是目前最適合國人旅遊的地方。（李金生攝）

縣府觀光處蔡百里科長表示，觀光業適時強化體質，等疫情緩和之後，即可一飛沖天。（李金生攝）

新冠肺炎疫情燒不停，全台觀光產業面臨大衝擊。近150家旅行業經理級幹部今（18）日組團跨海到金門踩線，考察規畫島嶼祕境的全新遊程。主辦金環球旅行社孫樹德總監喊話指出，金門所有的景點幾乎都在戶外，空氣流通、陽光充足，且防疫做得非常好，到現在沒有淪陷，不要害怕 !

孫樹德表示，金門不像台灣有很多5星級飯店，但這也成為當地的特色，因為現在的飯店都是中央空調，容易群聚感染，但金門都是獨立的空調設備，加上金門就是「海上公園」沒有空氣污染，實在是目前最適合國人旅遊的地方。

孫樹德說，金門景點與景點之間的車程最多5分鐘，不像台灣要處於2、3小時的遊覽車密閉空間，從台灣搭機到到金門，也只要50分鐘就到了，他們會將去年大受歡迎的30個海防秘境級據點，納入新遊程的包裝行銷中，加上新餐點和DIY行程，以及內容更豐富的互動式體驗，絕對會讓遊客耳目一新。

面對肺炎疫情的衝擊，孫樹德與業者拉起「心手相連、抗疫保金」紅布條強調，「沒有不景氣，只有自己不爭氣，賺不到錢，不要怪政府，長得醜，不要怪父母」旅遊業要爭氣、自立自強，趁機改善自己公司的體質，重新認識金門的觀光資源，規畫各種客製化遊程，。

縣政府觀光處表示，踩線團自2／18起將分2梯次來金，感謝業者對金門觀光有信心，縣府將配合舉辦觀光推介及座談會，同時也會輔導業者提升觀光品質，推出各種行銷方案，期待在疫情緩和後，恢復以往的來客量，減緩對觀光產業的衝擊。

(中時 )