新冠肺炎疫情蔓延，造成大陸1700多位醫護人員受到感染，其中武漢武昌醫院院長劉智明，於今(18日)上午10：30過世，享年51歲。另外，武昌醫院一名護士柳帆也因為感染新冠肺炎醫治無效去世，今天更傳出，這位護士的父母以及弟弟也受到新冠病毒感染而過世，只剩護士的先生與女兒在世。

根據大陸媒體報導，武漢武昌醫院院長劉智明，經搶救無效，於今(18日)上午10：30過世，享年51歲。但大陸媒體報導中最後有一句話，引發關注，就是「此前該院59歲護士柳帆因感染新冠肺炎醫治無效去世。」

據報導，柳帆2月7日被確診為新型冠狀病毒肺炎，由於基礎性疾病較多，病情呈進行性加重，2月14日18時30分經搶救無效逝世。在她去世前，其父母和弟弟也先後因感染新冠肺炎去世，丈夫和女兒目前尚未發現感染新冠肺炎。

引發關注的起因，是有網友在武漢市府的微博上發問，「請問武漢市武昌醫院的護士柳帆，是在一線抗擊肺炎的工作中感染的嗎？網傳她的父母和弟弟都因這次疫情去世，是真的嗎？她還有家人在嗎？在武昌醫院，和其他武漢醫院，醫護人員防護服、口罩夠用嗎？」

2月18日下午，武漢市政府官方微博「武漢發布」回復這位網友提問：

柳帆，女，59歲，副主任護師，生前在武漢市武昌醫院舉辦的梨園街社區衛生服務中心注射室從事護理工作。2020年2月2日前一直正常在崗值班。2月3日至2月5日輪休三天。2月6日早上7點，柳帆同志給科室護士長打電話訴身體不適，有發熱癥狀，護士長當即安排她到武漢市武昌醫院西院區進行全面檢查；2月7日被確診為新型冠狀病毒肺炎，當日立即入院治療，在住院期間，醫院盡全力進行救治，但由于基礎性疾病較多，病情呈進行性加重，2020年2月14日18時30分經搶救無效逝世。在她去世前，其父母和弟弟也先后因感染新冠肺炎去世，丈夫和女兒目前正在隔離觀察中，尚未發現感染新冠肺炎。

(中時電子報)