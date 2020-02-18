鑽石公主號台籍旅客將回台 陳時中：高規格防疫措施因應 19:372020/02/18 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（左二）18日記者會上宣布，日本鑽石公主號郵輪列武漢肺炎感染區，船上台灣旅客需依指揮中心安排，統一搭乘包機回台，並遵守相關隔離檢疫措施。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對郵輪鑽石公主號上的台灣旅客即將回台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日記者會上強調，絕對會全程以高規格防疫措施來因應，包機回來之後，會配合隔離檢疫措施，會將這群人送往醫院評估、或是下機檢疫評估，只要符合相關症狀的就要留在醫院到解除隔離，如果沒有相關症狀，就是同接觸者，要到集中隔離檢疫場所隔離。 (中時 ) #隔離 #檢疫 #措施 #評估 #症狀 也許您會感興趣 推薦閱讀 隔離病毒不隔離愛 品冠送暖抗疫 04:102020/02/15 娛樂新聞 居家檢疫者住布棚 中市府安排檢疫所隔離 14:292020/02/16 生活 居家檢疫失聯 柯嗆：叫你隔離就隔離 16:212020/02/16 生活 回國14天內發燒 就要採驗 04:102020/02/17 生活新聞 修法嚇阻居家隔離趴趴走 04:102020/02/17 時論廣場 回家了！69名台商清晨6點離開台中隔離所 07:362020/02/18 社會 《科技》入境檢疫電子化，陳其邁盼減輕防疫人員負擔 08:012020/02/18 財經 居家檢疫失聯 新北再公布居家檢疫2失聯者 14:362020/02/18 社會 攝影師過年返台遭隔離 出院拍片解密負壓隔離病房 17:292020/02/18 生活 北市無預警上樓抽查居家檢疫者 設手機定位 17:222020/02/18 生活 生活熱門新聞 流感1周15死 30歲女就醫當天不治 - 生活 不只發燒！醫：新冠肺炎患者大多有這症狀 - 生活 台幹生活曝光 餐廳變一蘭拉麵 - 生活 全亞洲哪最安全？急診醫答案曝光 - 生活 藥局口罩配送量增 藥師怒喊：我不OK你來發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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