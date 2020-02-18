針對郵輪鑽石公主號上的台灣旅客即將回台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日記者會上強調，絕對會全程以高規格防疫措施來因應，包機回來之後，會配合隔離檢疫措施，會將這群人送往醫院評估、或是下機檢疫評估，只要符合相關症狀的就要留在醫院到解除隔離，如果沒有相關症狀，就是同接觸者，要到集中隔離檢疫場所隔離。

(中時 )