台中市勞工局長吳威志（中）說，勞工局組成「無薪假訪視輔導小組」，成為勞資雙方面對疫情困境最堅實的後盾。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情升高，台中市累計已有3家業者通報無薪假，勞工局仍在審核中，目前觀光旅遊業還撐住，沒有通報無薪假，觀光旅遊業表示，盡量讓員工休春節上班的補假與特休假，因應疫情後生意反彈，勞工局已擬定「協助觀光旅遊業因應疫情策略及作為」，組成「無薪假訪視輔導小組」，力挺勞資因應疫情困境。

勞工局長吳威志強調，事業單位如因疫情影響致業務緊縮營運困難，依勞動部「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，經與勞工協商同意，實施無薪假，目前勞工局尚未接獲觀光旅遊業者通報無薪假。

市府表示，目前有包括塑膠、建材與機械製造等3家業者通報無薪假，員工人數計66人，但需經是否高階主管減薪，勞資協商同意等條件，才會通過無薪假審核，目前還在審核階段。

疫情持續延燒，對觀光旅遊業的企業營運造成衝擊，為預先因應疫情衝擊勞資關係及勞動權益，勞工局18日邀集台中市18個觀光業公會、協會、工會等代表，整合勞動部勞動力發展署中彰投分署、觀光旅遊局等資源，向觀光業者說明因應疫情協助措施，傾聽業者心聲。

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌說， 勞工局整合相關資源，協助業者面對困境，為業者加油打氣。

勞動部勞動力發展署中彰投分署科長蕭盈潔表示，勞工局與分署密集合作，為事業單位提供服務，事業單位若經勞工局通報實施無薪假，會提供充電再出發計畫協助。

此外，事業單位若未實施無薪假，可善用「企業人力資源提升計畫」及「小型企業人力提升計畫」，提升勞工技能。

吳威志說，為提早因應、輔導業者，勞工局組成「無薪假訪視輔導小組」，並整合勞工局大量解僱預警機制、資遣通報輔導、勞資爭議調解、職業訓練、就業媒合諮詢及勞工權益基金等資源，成為勞資雙方面對疫情困境最堅實的後盾。

(中時 )