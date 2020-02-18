萬芳出道30週年，18日舉辦記者會宣布三喜，將在6月13日2度登上台北小巨蛋舉行「萬芳30 你的30 ____，你今天有沒有來」演唱會、近來加盟新東家「何樂音樂」及5月將推新專輯，讓粉絲十分期待。不過現新冠肺炎肆虐，她昨表示要放寬心，不要太恐懼。

她說：「在這非常時期，今天也是平凡的一天，能夠在這裡相聚，非常謝謝在第一線防疫的醫護人員。」她近期有些活動、工作受到疫情關係取消、延期，也減少去人多場所、戴口罩，並呼籲大眾一起用餐時，養成「公筷母匙」習慣，避免口沫傳染。

她維持約1週1次的健身、在家運動等，增加體抗力，及起床、睡前都會伸展肢體，「讓氣流暢，會在家唱跳、律動。」昨在現場，她獻唱〈自己照顧自己〉，透露新作現努力製作中，此次小巨蛋舞台是類四面台，演唱會導演為好友郭蘅祈（郭子），她憶起郭子在她首場小巨蛋時，穿上她的舞台服，化身成「萬大芳」上台，她打趣：「應該要找人把他綁在椅子上。」

郭子這次向她提出希望可以站上高空開唱，不過已被她婉拒，她笑說：「演唱會安全第一。」她分享每次開唱前，都會替每位觀眾祈求來現場路上平安順利。此外，萬芳台北小巨蛋演唱會門票，將22日在ibon售票系統開賣，被問及會擔心疫情影響票房？她直言：「就順著走。」

萬芳舉辦記者會，開心宣布喜訊。（羅永銘攝）

(中時 )