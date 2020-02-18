國民黨主席補選戰火愈趨升溫，繼候選人郝龍斌嗆候選人江啟臣政見為官話、空話後，江啟臣今(18)日回擊表示，國民黨的未來，維繫在這次補選，我們應該要思考如何讓國民黨更好，而不是淪為口水仗！立委江啟臣今日在臉書發文表示，「改革不是講空話， 改革也不是講官話，就讓我們拿出具體的政見，一起勇敢改變國民黨。」他強調，這次參選的目標，就是進行「KMTRedesign，國民黨重設計」的工作，促成黨的現代化，包括五大訴求：組織扁平化、溝通網路化、服務數位化、經營在地化，以及視野國際化。

江啟臣認為，國民黨不只心態要改變，國民黨的運作更要改變，應該不畏困難、不計毀譽地進行黨的改造，才能重新贏回國人的信任。他表示，唯有做好改革、改造和革新的工作，才能讓國民黨成為年輕世代的選項、民意的樞紐，並永續發展，走向重返執政的道路。

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(中時電子報)