北海道網走市終於在11日迎來了「流冰接岸初日」，雖然比去年晚了13天，但依舊吸引許多遊客前往觀光，乘坐破冰船一睹壯闊的冰雪世界。不過日前卻有名男大生為了拍攝流冰美照，竟然直接走到浮冰上面，結果整個人就飄離了岸邊，受困在海上半個小時之久，所幸最後安全回到陸地上，結束一場虛驚。

根據日媒報導，日本一名19歲的男大生12日前往北海道旅遊，來到網走市的鱒浦觀光景點附近時，他為了拍攝流冰美照，竟然直接踏到了浮冰上面，未料浮冰隨海流逐漸飄離岸邊15公尺遠，男大生孤立無援的困在海中央，足足有30分鐘之久。

好險後來有一陣海風，將浮冰從海上吹往陸地，再度接岸後，男大生才自己走回陸地上，毫髮無傷的脫困，所幸並沒有造成任何悲劇發生。當地警察接獲消息後，也嚴正呼籲民眾，踏在浮冰上是非常危險的行為，切勿輕易嘗試，反則會釀成嚴重後果。

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(中時電子報)