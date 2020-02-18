在瘟疫蔓延時，我們還有巴哈！馬友友為期兩年、串連36座城市的「全球巴哈計畫」，今年三月即將來到台北，除了在小巨蛋演出巴哈全版大提琴組曲，也將於隔天發起「行動日」，計畫團隊已先行抵台場墈，討論各種可能規劃。馬友友表示，希望傾聽世界各地的聲音，匯聚文化力量，互相理解、消除恐懼，用行動證明：「當我們團結在一起，可以做一個人做不到的事情。恐懼讓我們縮小，文化使我們強大。」

「全球巴哈計畫」的台北行動日目前正在籌畫。主辦單位牛耳藝術表示，為了讓大眾更了解巴哈計畫與行動日，近日將先在牛耳藝術臉書回顧計畫曾走過的城市和行動日活動，待馬友友巴哈計畫團隊確認後，即公佈台北的行動日內容。

馬友友表示，「我想和觀眾面對面，了解他們在做什麼、想什麼。我總是在想，有什麼是我們一定得合力，無法獨自完成的。只有齊力，我們才更有力量，解決難以對付的挑戰！」他認為，每場音樂會和行動日都是展現文化力量的典範，也希望替默默為文化付出的人們打氣，讓更多人關注重要的議題。

在「巴哈計畫」之前，馬友友曾以「文化，讓我們緊緊相繫」為核心，推動過「阿帕拉契之旅」、「巴哈靈感」、「巴西禮讚」和「絲路計畫」等。這兩年的「巴哈計畫」是新的階段，「在那些人們努力發聲卻無人理會的地方，我們聆聽他們的聲音，認識這些參與社區行動的人們。巴哈的音樂是一份祝福，試圖展開對話，更在音樂會的當下採取行動。」

36個城市的「巴哈計畫」各有不同特色。波多黎各的行動日是一場封街共享派對，將餐車、音樂、街頭彩繪、藝術展覽和工作坊集中到聖胡安州政府辦公室，更邀請長期關注糧食與饑荒議題的世界中央廚房創辦人荷西．安德烈斯（José Andrés）參與。在墨西哥城，馬友友參與非營利組織「ConArte」的藝術教育計劃，邀請老師、音樂家、舞者一同在當地社區舉辦藝術工作坊。

在加拿大蒙特婁行動日，馬友友則實驗科技與藝術，驚喜現身地鐵站，將人潮匆匆的車站變成音樂廳，在地鐵聲、腳步聲、樹梢鳥鳴和教堂鐘響之間演奏。最後更為蒙特婁聽眾演奏李歐納？柯恩的〈哈列路亞〉，與在場聽眾一起隨著旋律即興合唱。

馬友友「全球巴哈計畫」將於3月25日在台北小巨蛋演出巴哈六首無伴奏大提琴組曲，也預計在3月26日於舉辦台北場「行動日」，內容細節將於牛耳藝術臉書公布。

(中時 )