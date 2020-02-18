因應全國高中以下學校延至25日開學，中壢警分局規畫交通大執法勤務，維護學生上、下學的安全，將加強取締嚴重超速、未禮讓行人與行人違規穿越車道等12項影響交通安全重點違規項目。

因應新冠肺炎疫情，全國高中以下開學日延至25日，中壢警分局長劉印宮表示，開學學校即將湧入接送的家長與學生，校園周邊的交通安全至關重要，為提供學生安全上、下學的交通環境，將加強取締12項交通重點違規。

加強取締的項目包括闖紅燈、酒駕、超速、機車未兩段式左轉、機車行駛禁行車道、逆向行駛、未依規定轉彎、未禮讓行人、行人違規穿越車道、高齡者駕照逾期仍駕車、並排停車、大型車超載。

中壢警分局表示，除25日開學日加強取締，由於中壢地區內2020年已發生2起大型車肇事死亡事故，本次交通大執法勤務，將特別針對大型車超載加強取締，於二月份在大型車行駛路段實施路檢取締超載。

(中時 )