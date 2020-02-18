16日武漢金銀潭醫院順利完成2例捐贈大體的病理切片，最快10天報告就會出爐，期望能找出病毒致死原因。針對解剖新冠肺炎患者大體的情況，大陸工程院院士鍾南山透露，「沒有嚴重纖維化，還有大量的粘液。」新冠肺炎患者肺的表現和當年SARS有點不同。

據《央視》報導，中國大陸終於在2月16日凌晨3點完成第1例新冠肺炎過世患者的遺體解剖，成功拿到新冠肺炎病理。同一日晚間6點45分，大陸第2例新冠肺炎逝世患者的遺體解剖工作也在金銀潭醫院順利完成，這2具解剖病理目前已被送檢。

新冠肺炎疫情不斷蔓延。（圖／達志／路透社）

18日鍾南山回應，遺體解剖很重要，17年前的SARS，就通過遺體解剖說明瞭解肺本身病變情況以及肺以外全身臟器被破壞的情況。他透露，新冠肺炎患者肺的表現和SARS有點不一樣，「並不像我們想像的嚴重纖維化，現在還沒有結果，看起來有一部分肺泡還存在，但是炎症很厲害，有大量非常黏的黏液，這將導致病人的通氣不通順，相關研究尚在進行中。」

而中國科技部生物中心副主任孫燕榮17日表示，抗瘧疾藥「磷酸氯喹」具有抗新冠病毒的藥效。鍾南山認為，磷酸氯喹對冠狀病毒有效，真正用在人體的話是在這次疫情中，「根據廣東和北京的研究，相當一部分患者在15天之內能使病毒轉陰性， 現在不可能做嚴格的臨床試驗，但和其他藥物對比，發熱症狀和病毒消失時間大概早一天，另外，磷酸氯喹的副作用不算很大，比如患者有消化道症狀如腹瀉、耳鳴等。總而言之，特效藥從現有苗頭來看，應該是有幫助。」

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(中時電子報)