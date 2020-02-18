新加坡防範武漢肺炎大作戰，從今晚11時59分起將以更嚴格的「居家通告」，取代現行「缺席假」，凡接獲「居家通告」，14天內不得外出，違者受罰。

根據新加坡最新規定，凡過去14天赴湖北省以外的中國地區的新加坡公民、永久居民與長期准證持有者，一旦返回新加坡，將接獲長達14天的「居家通告」（Stay Home Notice）。

「居家通告」從今晚11時59分生效，新加坡也會停止發放新的「缺席假」（leave of absence）通知。「缺席假」是從1月31日施行的疫情防範措施。

凡接獲「居家通告」，不僅14天內不得外出，違反規定者將受處分，這也是與「缺席假」最大差別，「缺席假」仍允許短暫外出購物與準備日常生活用品。

值得注意的是，新加坡將透過視訊、電話與突擊檢查等方式，確保接獲「居家通告」者遵守不得外出規定。

衛生部指出，目前不少新加坡公民與包括持有工作准證在內的長期准證持有人滯留中國，在春節假期結束後，預料他們會返回新加坡職場或學校，新加坡要對這個群體發出具有法律約束力的「居家通告」，降低2019年冠狀病毒疾病從境外傳入新加坡的風險。

另外，衛生部從今天起啟動抗疫津貼計畫，凡罹患呼吸道疾病的新加坡公民與永久居民，到指定的900家私人診所看病都能獲補助津貼。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。新加坡累計確診數達77起，24人出院、49人病情穩定、4人病情危急。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。

(中央社)