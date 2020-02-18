雲門舞集創辦人林懷民，退休後仍馬不停蹄，行程滿檔，這周末要在英國辦講座，近期執導的音樂會《大家都叫我咪咪》，是為女高音林玲慧量身打造，將在3月登場。

林玲慧表示，林懷民對這場節目的要求非常嚴格，但私底下也對音樂家很好，甚至買企鵝娃娃當作禮物送她，「他說這隻企鵝長得很像我，所以他特別買給我，還附上一封信，裡面寫了他對我鼓勵的話，同時不忘開玩笑，囑咐我記得把企鵝擺在房間裡。」

去年林懷民就曾執導歌劇《托斯卡》，與女高音林玲慧合作甚歡，促成今年這場音樂會。策劃人焦元溥表示，整場音樂會以普契尼歌劇選粹為主，包括〈蝴蝶夫人〉、〈托斯卡〉、〈波希米亞人〉與〈杜蘭朵〉等經典詠嘆調或二重唱，與林玲慧搭檔的是現在活躍於歐洲的韓國男高音崔勝震，鋼琴演奏由鋼琴家王珮瑤擔任。

演出將於3月14日在高雄衛武營國家表演藝術中心登場，之後3月20與22日在新北淡水雲門劇場，6月27日在台中國家歌劇院演出。

(中時 )