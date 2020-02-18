新北市警察局今（18日）下午3時在全市16個分局轄內同步擴大執行「新北市校外聯合巡查工作」。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察局今（18日）下午3時在全市16個分局轄內同步擴大執行「新北市校外聯合巡查工作」。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察局今（18日）下午3時在全市16個分局轄內同步擴大執行「新北市校外聯合巡查工作」。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察局今（18日）下午3時在全市16個分局轄內同步擴大執行「新北市校外聯合巡查工作」。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

受到新冠肺炎疫情影響，新北市各級學校延至25日開學，新北市警察局今（18日）下午3時在全市16個分局轄內同步擴大執行「新北市校外聯合巡查工作」，結合新北市學生校外生活輔導會教官及各校老師共同實施，藉此維護學生寒假安全。

新北市警察局少年隊表示，該專案不同於以往由派出所規畫巡邏路線巡守維安的作法，針對警察局及教育局彙整分析出的1513處校園周邊治安熱點，進行聯合巡查，針對青少年偏差及違法行為則會加強查察及實施勸導，盼於開學前淨化學校周邊營造出優質的治安及就學環境。

警方指出，這些治安熱點，常為學生易聚集的地方，包括撞球場、釣蝦場、便利商店騎樓、公園、KTV、網咖及俗稱「夾娃娃機」的選物販賣機店等，尤其學校附近的「夾娃娃機台」，常會發現有擺放包括電子菸、成人情趣用品、醫療器材等違法或有害兒少身心商品。

另外，警察局也會同經濟發展局、社會局、衛生局人員加入聯合稽查小組，前往中和區，針對「夾娃娃機」的選物販賣機店實施抽檢。而校外會的教官也勸導學生正確配戴口罩、避免出入人多密閉場所等正確防疫觀念，共同關心學童安全、健康及課業。

中和警分局表示，在中和區中正路某娃娃機店執行過程中，發現有幾台機檯違反社會局依兒童及少年福利與權益保障法第43條第3項及同法第91條第4項裁處，可處2萬元以上、10萬元以下罰緩，將通知臺主到案製作筆錄，依法開罰。

中和警分局呼籲，為維護而少之身心健康，且其正處於身心發展階段，須謹慎教育其正確之性別等觀念，又因選物購物機係涉置於任何人（含兒少）鈞得自由進出之場所，爰請業者謹慎過濾擺放之物品，切勿觸法，共同維護校兒少之身心健康。

(中時 )