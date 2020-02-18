當前新冠肺炎疫情嚴重考驗大陸經濟民生以及企業的生存能力，大陸國務院總理李克強18日召開國務院常務會議，決定階段性減免企業社保費和實施企業緩繳住房公積金政策，多措並舉穩企業穩就業。

大陸央視報導，李克強18日主持國務院常務會議，會議決定，階段性減免企業養老、失業、工傷保險單位繳費，除湖北外個省份，從2月到6月可對中小微企業免徵上述三項費用，從2月至4月可對大型企業減半徵收。而湖北省則從2月到6月可對各類參保企業實行免徵。

會議指出，6月底前，企業可申請緩繳住房公積金，在此期間對職工因受疫情影響未能正常還款的公積金貸款，不作逾期處理。實施上述政策，考慮了社保基金結餘等情況，可確保養老金等各項社保待遇按時足額發放。

這些措施是為了統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，國務院認為，穩就業是迫切任務，而穩就業就必須穩企業，故推出上述措施。同時，也將抓快頒布科學分類的復工復產防疫指南，指導各地合理確定復工復產條件。

會議同時提到，要壓實地方責任，抓好春季農業生產，保障夏糧豐收。推動種子、化肥、飼料等農資企業加快復產，建立農資保供運輸綠色通道。鼓勵有條件地區恢復雙季稻。

而對於畜禽生產業者，將對重點地區損失較大的家禽養殖場戶給予延長還貸期限等支持。推動屠宰企業與養殖場戶對接。加快恢復生豬生產，將養殖場戶貸款貼息補助範圍由年出欄5千頭以上調整為500頭以上。也將增加凍豬肉國家收儲。

(工商 )