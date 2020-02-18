慘遭金管會重罰560萬元的國泰人壽，18日晚 間立即發出聲明，強調已深切檢討，並已祭出五大措施，包括強化了解客戶（KYC）、核保時同步查詢保戶是否有借款或解約、投保一個月內如有貸款將電訪保戶、要求大陸陸家嘴國壽有裁罰案都要通報台灣、加強業務員與核保人員教育及強化法人投保的核保。

國壽強調，這次裁罰的內容，都是早年的投保案，後續都已改善及強化控管措施，並不影響國壽整體財務及業務發展，未來將持續落實風險管理及法令遵循機制，並再精進強化內稽內控作業，以維持保戶權益、公司治理、企業責任各面向的衡平運作。

國壽指出，針對業務員在招攬時未充分考量保險商品適合度，已深切檢討，落實業務員教育及管理，確保招攬品質並維護客戶權益。

針對客戶保費來源建置投保前、中、後管控機制，具體措施有三項，一是招攬時強化KYC，業務員在招攬報告書中，明確詢問客戶資金來源與近三個月內是否有保單借款、房屋貸款或解約行為，確實了解客戶投保狀況。

二是 新契約核保時，同步以系統檢核客戶投保前最近三個月內有無保單借款、房屋貸款或解約紀錄。如客戶有此類紀錄，將透過專人電訪進行投保意願確認、風險告知與了解有無業務員勸誘情事。並加強該客戶財務核保，完善評估客戶實質繳費能力，達到保險保障與客戶權益維護。

三是新契約投保後一個月內如有貸款情事，亦將透過專人電訪確保客戶權益。

四是針對陸家嘴國壽遼寧分公司裁罰案，國壽解釋2018年未向金管會通報此案，是因為內部判斷此案件「非」屬重大事件，所以不在須及時通報的範圍；據了解案關的遼寧分公司意外險一年的保費僅99萬人民幣，即約新台幣427萬元，就算停此業務半年，對陸家嘴國壽影響都不到0.1％。國壽強調已在2018年要求陸家嘴國壽，如有遭到大陸主管機關裁罰，應立即回報，以利台灣國壽向主管機關通報。

五是有關法人投保部分，國壽亦表示已加強業務員及核保人員教育，並強化法人投保件的核保程序，評估法人機構以員工為被保人投保的合理性，避免被機構法人蓄意操作資金運用。同時已訂定「法人投保作業要點」供內部遵循。此外，針對法人件的要保人或受益人變更作業，並已強化審核流程，以確保契約變更符合原投保目的。

(工商 )