原住民歌手吉巴奈挑戰民視《台灣那麼旺》，衛冕20關，成為節目改版後第1位拿到百萬獎金的歌手，節目雖是常年收視冠軍，但也因吉巴奈這段夢想成真的奪冠，大開紅盤創改版來收視新高點，平均收視3.88，最高收視4.83，好成績讓主持人胡瓜跟白家綺大呼過癮，感謝節目歌手們的努力演出。

吉巴奈在節目上哭成淚人，猛跳針一直喊自己不會講話、不會表達，「落落長」的感謝詞，讓胡瓜哭笑不得說：「但妳已經講了5分多鐘了。」一句話讓全場大笑，把氣氛帶到最高點。胡瓜超感動讚，能讓一位原住民歌手，在一個專業的舞台8個月比賽大放光芒，累積高知名度讓大家注意到這位歌手，除了在PUB駐唱之外，還能拿走百萬獎金，收視率還飆到一個新高度。

羅文聰（左起）、胡瓜、曹雅雯、吉巴奈、王治平、荒山亮、白家綺超開心。（民視提供）

胡瓜表示：「當她在舞台上感謝民視、感謝大家，讓她這原住民的孩子，可以在台北享受舞台演出，我心裡也悸動，原來這就是給愛唱歌的孩子夢想成真的舞台！」白家綺則稱她初來舞台「很素人」，但奮戰8個月後迅速成長，現在儼然就是專業歌手架式。

(中時 )