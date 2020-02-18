陳冠霖及李燕在三立八點台劇《炮仔聲》組成「鋼鐵明芸CP」，被編劇虐拆後首次重逢，陳冠霖飾演的林至明落難失蹤後，讓飾演老婆李燕哭到不行，不料回歸後竟然變成新角色「季得勝」，不僅多了另一半，老婆甚至還帶球懷孕，讓看完新劇本李燕笑說：「溫ㄤ（我老公）變渣男了！？」

這是陳冠霖在該劇挑戰的第三個角色，繼寵妻魔人林至明、古靈精怪的劉添丁後，這次成了失憶的季得勝，王宇婕大讚陳冠霖是本劇的百搭男神，開玩笑說目前在該劇已經蒐集到了「三妻」，不知道什麼時候會累積到「四妾」！她讚嘆陳冠霖的演技，像她就不敢挑戰一人飾三角，還是跟劇中老公「添丁」放閃曬恩愛就好了！

王宇婕、陳冠霖、李燕。（三立提供）

陳冠霖表示，在《炮仔聲》中至明、添丁、得勝三個角色演得很過癮，問他最喜歡哪個角色，他認為從集團董事長至明、雙胞胎兄弟添丁、到現在失憶後的得勝三個角色都有不同的感覺，除過足戲癮外，可以從角色中去體驗不一樣的人生，他覺得演員有沒有進入角色，很重要的關鍵是眼神，他會為了他所飾演的角色設定眼神，儘管沒有台詞，也能透過眼神讓觀眾知道他現在扮演的角色，而至明的眼神是堅定有自信、添丁的眼睛會笑看了會讓人心情變好、得勝的眼神會比較迷網不安，由於最近陳冠霖得角膜炎，李燕還開玩笑鬧說：「這角色特色就是眼紅。」而很多演員分飾多角會人格分裂，陳冠霖說自己可沒有錯亂，但表示不要再給他多一個角色了。

陳冠霖、李燕。（三立提供）

有鑒於陳冠霖在《炮仔聲》分飾三角分身乏術，劇中兩個CP搭檔的李燕和王宇婕表示，「既然陳冠霖忙不過來，我們就向編劇請命，乾脆安排女女CP，把我們配對。」還笑說，女人要展現大愛，男人有了小三就該大愛放他走，根本無需崩潰。由於王宇婕飾演的王妍熙在《炮仔聲》是出了名的瘋女人，是那種會把另一半綁起來的恐怖情人，沒想到李燕開心的說，她就愛這種的，期待能圓夢和王宇婕共組「芸熙CP」。

不過，不管陳冠霖飾演何種角色，兒子都是他的頭號粉絲，經常陪爸爸拍戲，他兒子曾表示過想要當YouTuber，陳冠霖不反對，但會跟兒子說YouTuber雖然看起來光鮮亮麗，但其實背後有很多辛苦的地方，他也會在工作不忙時，跟兒子分享自己的經驗，把好的層面與現實層面都跟兒子說，最後兒子想要往哪個方向發展，做爸爸的都支持。

(中時 )