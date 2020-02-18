韓聯社報導，專門經營赴北韓旅遊業務的高麗旅行社（Koryo Tour）今天援引北韓內部消息稱，北韓今年仍將舉行大型團體操表演迎接8月的光復節和10月的建黨75週年紀念日。

團體操表演最多動員10萬人，用來展現制度優越性和吸引遊客。北韓2013年9月推出團體操《阿里郎》後，又於2018年推出《光輝祖國》，去年推出《人民的國家》《戰無不勝的社會主義》。

大型團體操通常要提前6個月排練，但北韓全力封境限行防控新冠肺炎疫情，能否順利排練仍是未知數。

(中時 )