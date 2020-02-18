不怕疫情 北韓今年光復節和建黨日將表演這個 20:222020/02/18 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北韓今年仍將舉行大型團體操表演迎接8月的光復節和10月的建黨75週年紀念日。圖為大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛去年6月在平壤五一體育場觀看的大型團體操和藝術演出。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社報導，專門經營赴北韓旅遊業務的高麗旅行社（Koryo Tour）今天援引北韓內部消息稱，北韓今年仍將舉行大型團體操表演迎接8月的光復節和10月的建黨75週年紀念日。 團體操表演最多動員10萬人，用來展現制度優越性和吸引遊客。北韓2013年9月推出團體操《阿里郎》後，又於2018年推出《光輝祖國》，去年推出《人民的國家》《戰無不勝的社會主義》。 大型團體操通常要提前6個月排練，但北韓全力封境限行防控新冠肺炎疫情，能否順利排練仍是未知數。 (中時 ) #北韓 #團體 #光復節 #建黨 #排練 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 關西旅遊業 陸客春節檔泡湯 04:092020/02/14 焦點新聞 宗教團體「南橫天池」撒供品 裁罰3000元 17:422020/02/14 社會 山富將上櫃 17日競拍 04:102020/02/15 證券．權證 丟供品入天池 警察當場開單 04:102020/02/15 地方新聞 美日韓外長會談 料北韓無暇挑釁 21:182020/02/16 國際 假愛狗真詐財 當心愛心被濫用 04:102020/02/17 地方新聞 罷韓團體送這4字給神明 命理師急喊母湯 19:552020/02/17 政治 北韓疑出現首例確診 傳陸朝邊境封城 04:102020/02/18 國際大事 ARM跨足物聯網 揪台廠打團體戰 09:212020/02/18 財經 「一個月就差7％」游淑慧：罷韓團體怕了 14:052020/02/18 政治 國際熱門新聞 政府紓困！新加坡這五大行業慘兮兮 - 國際 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 - 國際 美研發新型重巡洋艦 擬替代「提康德羅加級」 - 國際 慘！沒人敢載 威士特丹號上千人滯留柬埔寨 - 國際 哈利王子前緋聞對象 英國明星卡蘿琳輕生 享年40歲 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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