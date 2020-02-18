武漢肺炎疫情持續升溫，台灣首例中部地區白牌計程車司機死亡病例，引起中部地區人心惶惶。唐姓網友日前在臉書PO文「彰化秀傳過世的人去過這些，然後車麗屋員工已經發燒了請大家小心」，並影射多家八大行業恐遭感染，造成彰化民眾恐慌。調查局彰化縣調查站18日前約談唐到案，將依傳染病防治法送辦。

唐姓網友是在2月17日散布「彰化秀傳過世的人去過這些，然後車麗屋員工已經發燒了請大家小心」及「……金馬路車麗屋、彰化7510000計程車、楊漢銘醫院、大OO理容KTV、全O理容KTV、秀傳醫院，這些都別去」等假訊息，造成彰化民眾恐慌。

調查局查出，唐姓網友以帳號「礦泉水」至「花壇人俱樂部」臉書社團發文，由於該群組高達7萬，造成恐慌影響層面重大，調查局彰化縣調查站今約談唐到案。調查局仍會針對多家KTV進行查證，並將查訪結果通報給地方衛生機關及中央疫情中心參考。

(中時 )