在中國全力防堵新冠肺炎疫情蔓延之際，中國國家主席習近平繼日前與美國總統川普通電話之後，18日再與英國首相強生通電話，說明中國防疫和經濟狀況。習近平表示，中國在疫情防控已出現積極變化，防控措施取的成效，防疫工作已到關鍵階段。他並強調，中國有能力實現2020年經濟社會發展目標。

新華社報導，習近平18日下午應約與英國首相強生通電話。習近平強調，疫情發生以來，中方舉全國之力，採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措。經過艱苦努力，疫情防控形勢出現積極變化，防控措施正在取得明顯成效。當前，疫情防控工作到了關鍵階段。

至於疫情對中國經濟的衝擊，習近平說：「我們將在堅決做好疫情防控工作的同時，努力減少疫情帶來的影響。」他表示，中國經濟韌性強勁，內需空間廣闊，產業基礎雄厚，「我們有信心、有能力實現今年經濟社會發展目標，特別是抓好決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務」。

(工商 )