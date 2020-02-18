目前雖然天氣寒冷，但手搖飲品業者研發新品的腳步卻未曾停歇！其中，一芳水果茶今（18）日就宣布，由於甘蔗飲品自上市以來深受市場喜愛，再度嚴選推出兩款甘蔗新品「白甘蔗百香」與「白甘蔗金桔」，口味清新酸甜、潤喉生津，2/19全台同步開賣！

一芳強調，以高標準把關食安，使用HPP冷高壓滅菌技術製作甘蔗汁，經美國FDA認證，完整保留甘蔗鮮甜、香味及營養。

一芳表示，甘蔗系列（白甘蔗青茶、白甘蔗鮮奶）是一芳默默熱賣的常勝飲品，排行年度銷售前五名，數度賣到缺貨，是許多消費者喜愛的私房飲品！回應消費者的支持喜愛，一芳2/19再推出甘蔗新品-「白甘蔗百香」及「白甘蔗金桔」，在甘蔗汁中加入百香果原汁及現榨金桔汁，口味清新酸甜，蔗香濃郁。 一芳表示，白甘蔗系列飲品，甘蔗原汁均使用美國FDA認證的HPP（High Pressure Processing）冷高壓滅菌技術，不僅為食安升級，相較坊間甘蔗汁，更能完整保留甘蔗的營養成份、完美封存蔗香及鮮甜。

一芳其他甘蔗系列飲品，還包括「白甘蔗青茶」及「白甘蔗鮮奶」，白甘蔗青茶甜味層次分明、甘爽入喉；白甘蔗鮮奶使用濃純小農鮮奶，擁有特殊的鮮奶蔗香風味。

(工商 )