嘉義縣啟動保肝除PartⅡ計畫，利用夜間在東石、太保和鹿草衛生所巡迴村里設站篩檢。（張毓翎攝）

翁章梁（右一）提醒民眾，接受篩檢是清除C肝的第一步，若有收到通知單，一定要踴躍接受篩檢。（張毓翎攝）

嘉義縣啟動保肝除PartⅡ計畫，利用夜間在東石、太保和鹿草衛生所巡迴村里設站篩檢，縣長翁章梁18日晚間到鹿草鄉下潭村活動中心慰勞第一線醫護人員。翁章梁提醒民眾，C肝治癒率高達95％以上，接受篩檢是清除C肝的第一步，若有收到通知單，一定要踴躍接受篩檢。

嘉義縣以「篩檢支持治療」方式，去年完成六腳、義竹、阿里山30至79歲未篩民眾的C肝普篩，阿里山是全台第2個C肝清除完治鄉鎮，治療率高達94％；今年保肝除C活動再度出發，標的鄉鎮為東石、太保和鹿草，配合廣播及發通知單方式，以夜間及假日逐村設站進行篩檢。

翁章梁表示，我國預計在2025年達成C肝完治，過去因為醫療不發達，C肝潛藏患者多，現在C肝治療已納入建保，縣府還把醫療搬到庄頭，呼籲鄉親可以互相提醒，收到通知單的民眾，一定要到設站地點或衛生所進行抽血。

嘉義縣衛生局表示，有效篩檢及治療是目前消滅C肝的唯一辦法，為照護鄉親身體健康，東石、太保、鹿草3個鄉鎮市將有3輪的村里設站，相關篩檢行程公布在衛生局網站查詢。

(中時 )