屬於世界羽聯BWF巡迴賽超級1000系列的全英羽球公開賽，今天公布會內賽籤表，寶島一哥周天成榮膺大會男單頭號種子，首場迎戰印度選手沃瑪（Sameer Verma），台灣一姊戴資穎則是女單第2種子，首輪出戰中國大陸選手蔡炎炎。

今年全英羽球公開賽將於3月11日展開，由於接近今年4月26日東京奧運參賽排名積分截止，有機會爭取分數的好手都不錯過這一站賽事。

戴資穎這個月才結束將近1個月印度超級聯賽征戰，幫助所屬的班加羅爾暴龍隊完成2連霸，上周二（11日）才回到台灣，並請長庚醫療團隊林瀛洲醫師檢查身體狀況，小戴並在社群網站說：「定期保養，頭好身體也壯壯。」

戴資穎目前在高雄國家運動訓練中心備戰全英公開賽，過去兩度對上蔡炎炎都是直落二過關，若順利的話，小戴最快8強就會面對種子選手、大陸籍第7種子何冰嬌，4強則面對西班牙馬琳（Carolina Marin）或日本山口茜。

日本現任世界球王桃田賢斗因為1月在馬來西亞大師賽奪冠後，前往機場途中發生車禍，目前休養中，只能先放棄全英公開賽，因此由世界第2的周天成登上全英公開賽男單頭號種子，過去也是對首場對手沃瑪2連勝。

世界排名第15的台灣男單好手王子維，第一輪對手也來自印度，是世界排名第27的普蘭諾伊（Prannoy H. S.），彼此對戰各拿3勝；男雙世界排名第7的李洋/王齊麟首戰世界第18的德國組合塞德爾（Marvin Seidel）/蘭斯佛斯（Mark Lamsfuss），是雙方首度過招，另外還有3組寶島男雙盧敬堯/楊博涵、廖敏竣/蘇敬恆、李哲輝/楊博軒，1組女雙許雅晴/胡綾芳跟3組混雙李哲輝/許雅晴、王齊麟/程琪雅、楊博軒/胡綾芳也進入會內賽。

(中時 )