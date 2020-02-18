新生代男星石知田與連俞涵、黃騰浩、陳以文主演的公視原創奇幻類型戲劇《妖怪人間》，將台灣各地鄉野奇談中的妖怪做連結，打造出人、妖共處的奇異世界。該劇18日曝光石知田飾演第一男主角鹿計，石知田表示，「鹿計」從希望人類和妖怪兩族群和平共處的理想，轉變成要選擇當人類還是作妖怪的身份認同衝擊，是這角色最難詮釋的地方。

曾獲得捷運盃街舞大賽少年組第一名的石知田，被拱若收視破1要在媒體前展現舞技，他隔空喊話，請黃騰浩一起加入跳舞行列，「連俞涵在旁朗誦、以文哥則負責打詠春拳，這樣感覺我們特民處（劇中辦公單位）很多才多藝。」

石知田曾演出電影《比悲傷更悲傷的故事》中的小K，也參演過多部知名電影電視作品，他首次挑戰公視奇幻電視劇的男主角，負責處理妖怪事務「特殊住民協調處」的菜鳥書記，除了紀錄和掌握與妖怪的溝通技巧，更必須具有理解人類與妖怪共存世界價值的同理心。

導演馬毓廷透露拍攝過程，石知田擅長創造情境並帶動現場氛圍，尤其對人事物的感受力，用來詮釋鹿計對身份定位的矛盾非常到位。導演提及當初選角過程，一眼認定石知田，就是他豐富的情緒感染力，當時他分享近期旅遊心得時，講述過程中的表情語調彷彿又回到旅行的當下，讓現場的人都體會到他旅程的愉悅與興奮。

(中時 )