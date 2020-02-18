王若琳推出翻唱專輯《愛的呼喚》，特別挑戰鄧麗君在1980年發行的粵語歌曲〈忘記他〉，王若琳日前拍攝MV，飾演怪獸電影裡的怪獸操偶師，一次意外受傷後，脫下怪獸裝的她，竟發現愛上自己所扮演的怪獸，如此天馬行空的人獸戀劇情，突顯出王若琳向來不按牌理出牌的風格。

該曲曾被關淑怡、王菲、張靚穎等歌手翻唱，王若琳的版本保留原版編曲的撥弦樂器，加入了電子合成器音效等，成為節奏加強版〈忘記他〉。

王若琳近來主持復古網路節目《愛情霓虹燈》，第2集邀來她欣賞音樂人馬念先和奇哥，第3集則請出在兩性上有獨道見解的丹妮婊姐，王若琳表示能請到丹妮婊姐真的太好了。

網友發問「愛情上到底該不該相信算命師」，王若琳坦承曾為愛情去算過命，「不是我心中所想的，我就不相信」，至於丹妮婊姐則拿出自身例子：「不要盲目相信算命師。」因她遇過神棍，現每次去算命都會準備一些既定已發生的事情測試算命師，才決定要不要相信對方。

王若琳（中）邀馬念先（右）、奇哥一同上節目。（索尼音樂提供）

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