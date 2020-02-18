黃暐瀚。（取自臉書）

因武漢肺炎疫情首批包機回台的246名台商今早解除隔離，黃暐瀚指出，還記得血友病童「被擠下班機」，進而令讀者對機上的「247人」產生一定程度的仇恨感嗎？他質疑，台灣現在已經變成了「仇恨之島」了嗎？台灣的網友，每天戰、每天恨，不累嗎？

因武漢肺炎疫情首批包機回台的246名台商今早解除隔離，醫福會執行長王必勝指出，檢疫所獲得96.5%滿意度。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，被隔離的人會鬱卒，只有服務品質好、得到社會支持，被隔離者脫出機會才低，才能避免交叉感染，有助整體防疫工作。

政治評論家黃暐瀚指出，還記得血友病童「被擠下班機」，進而令讀者對機上的「247人」產生一定程度的仇恨感嗎？

血友病童的媽媽後來在臉書把事情都講清楚了。她說因為手續多，距離遠，根本沒有排第一班，所以沒有被擠下的問題。但因為期待第二班（2/5）卻希望落空，希望可以早點回台灣。

接下來網軍開始反過來罵血友病童的媽媽。「妳怎麼不感謝台灣政府」？「你的臉書為什麼會有這麼多親中言論」？連她轉貼別人的文章，文章內容都一起算到了血友病童媽媽的身上。

黃暐瀚表示，這位被罵到臭頭的血友病童媽媽，她可是放棄了中國國籍，選擇台灣的台灣之子的媽媽，她不就是阿中部長口中的「做了選擇」嗎？

網友原本利用「血友病童」當「武器」，去批評第一班上專機回台的「247人」；現在又把血友病童的媽媽當箭靶，要九百多位還留在大陸的台灣人，既然這麼愛中國，那就直接放生，不用回來了。

黃暐瀚質疑，台灣現在已經變成了「仇恨之島」了嗎？台灣的網友，每天戰、每天恨，不累嗎？不懂網友們是哪裡在憤憤不平？非得要找人罵，找戰犯，要獵巫，才過癮？他呼籲，希望台灣不要真的變成「仇恨之島」！

(中時電子報)