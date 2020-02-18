台中市建築經營協會十八日舉行大師講座，力邀掬月建設董事長趙鴻鵬以「侘寂中一路凋零……」為講題，分享侘寂美學，他舉日本茶道對談為例，就是扮演好角色，如一期一會和茶杯產生的感覺，就是活在「當下」的三千六百分之一秒，但即使是身價不菲的茶碗，在他眼中有質感的「一個紙杯也會令人感動」，強調「房子自己會說話」，低調簡約的建築，有更多大器能容的豐富性。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，趙鴻鵬為建築人也是名知專欄作家，掬月建設專攻現代頂級別墅、挑戰尖端客層，作品低調、鮮少在大眾與媒體間曝光，其特殊的建築品味與生活美學，親炙趙鴻鵬的實作經驗智慧，值得台中建築產業取經。

何謂「侘寂」？引人好奇！趙鴻鵬說，「侘寂」Wabi-Sabi美學，力主所有的事物都是不完美的，缺陷總是會回頭相望；也是非永存的，萬物皆處於未完成的境地，不是正要發生，就是即將結束。

他直言，時間流逝對事物的影響，各人體會互異，五十年歷史的一扇木門，經過歲月出現掉漆缺損，一般人認為的醜陋退縮，卻是時間的洗禮，侘寂讓事物本質還原，諸如日本對鐵繡經時間遞變，產生不同感受，也若木頭洗掉出現紋理的深刻體會。

趙鴻鵬表示，日本茶道其實是千百年前從中國飄洋過海到東瀛，運送過程瓷器還不會受損，令日人稱奇，再經田野之間來自民間的演化，出現用於生活之中的茶碗，拿碗來吃飯也可添茶，他也揭出「家徒四壁」不同的看法，侘寂不對稱，極簡孤寂清高，但在牆腳若長出一根草或開出一朵花，就是一種莫名的美感。

他進一步說明，侘寂不完美、不對稱，卻創造出美感，掬月建築元素之一，低調簡約，出現的極簡空間，即使在極簡空間的場域，有一張古老板凳，上面插著一朵花，體會生命更深層道理，不要人云亦云，逆向思考，即使是百萬日幣價值的一只茶碗，在追求「侘寂」境界時，一個紙杯也會令人感動。

趙鴻鵬分享「無價」的定義，曾見一個免洗紙杯，因驚艷其設計質感，沒有過度包裝，沒有華麗細節，還特別清洗後當擺飾再三品味，花俏包裝退散，這只紙杯自有的條件，創造出價值。

他規畫建築案不求大，猶如「小小工匠砌自己的房子」，但一生豐富經驗都放在建築，蓋的房子自己會說話，曾有藝文與產業聞名的兄弟檔，先後為他蓋的別墅動心，最後「激清」雙雙化為行動力，成為他蓋的別墅主人。

趙鴻鵬為英國「諾丁漢大學」企管碩士，曾獲《聯合文學》與《中國時報》舉辦的二次小說大獎，還在美國贏得過二次平面設計獎與國際行銷企畫競賽冠軍。

他也是男性品味雜誌《GQ》長達十多年人氣專欄作家，專欄British Plug「英國插頭」，獲很多知音回響，以英式幽默文筆著墨獨到有趣的男人經驗與觀點，獲很多知音回響，今日演講台中市建築經營協會會員踴躍出席，贏得滿堂彩。

(中時 )