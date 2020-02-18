受到疫情衝擊，香港街上與公共場所民眾都戴上口罩，對旅遊飲食業的影響最大。（圖／路透）

反送中示威及新冠肺炎疫情夾擊下，香港總就業人數跌幅創2003年沙士以來新高！政府統計處今(18日)發表失業數據，指經季節性調整後，原受反送中影響的失業率再受疫情打擊，由去年10月至12月的3.3%上升至去年11月至今年1月的3.4%，為逾3年以來的新高。

據《東網》引述港府統計處表示，在行業類別上，消費及旅遊相關的零售、住宿及膳食服務業的就業情況仍然嚴峻，失業率維持在5.2%，為超過3年來的高位，行業就業人數繼續急跌。同時，建造業的失業率進一步上升至5.7%，為接近6年來的最高水平，而進出口貿易及批發業的失業率明顯惡化。

香港勞工及福利局局長羅致光表示，總就業人數的年跌幅進一步顯著擴大至1.8%，是發生SARS後2003年第3季以來的最大跌幅，而就業人數急劇下跌而失業率溫和上升，顯示部分人士或已在失去工作時選擇離開勞動市場。而由於疫情的威脅已對多項經濟活動構成嚴重干擾，尤其是與消費及旅遊相關行業，勞工市場在短期內將承受更大壓力。

(中時電子報)