金門神明醮慶 首長祈求庇佑鄉親 20:472020/02/18 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今天農曆正月二十五日是武安尊王聖誕千秋日，信眾恭迎神明巡安四境。（李金生攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 楊鎮浯縣長扶轎隨行，祈求神明庇佑鄉親健康平安。（李金生攝） 信眾恭請神明遶境巡安，十分熱鬧！（李金生攝） 金寧鄉長楊忠俊虔誠致敬，祈求神明護佑全境平安。（李金生攝） 今天農曆正月二十五日是武安尊王聖誕千秋日，金門金寧鄉湖埔村湖峰、埔後雙忠廟管理委員會舉行作醮慶典，縣長楊鎮浯、縣議長洪允典和金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席莊振源等人帶領主管致敬，祈求神明庇佑鄉親健康，平安度過疫情難關。 下午3時武安尊王遶境巡安湖下聚落，縣長楊鎮浯、金寧鄉長楊忠俊和善男信女虔敬隨行，沿途五彩旌旗飛揚，喧天鑼鼓響徹雲霄，十分熱鬧!家家戶戶虔誠擺設香案，焚香恭迎武安尊王和眾神明，在香煙繚繞中掀起人神交流的最高潮。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #金門 #武安尊王聖誕 #楊鎮浯 #洪允典 #金寧鄉長 #楊忠俊 #疫情 #巡安 也許您會感興趣 推薦閱讀 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 新冠病毒肺炎 鍾南山：武漢地區還在人傳人 20:242020/02/18 兩岸 生活熱門新聞 全亞洲哪最安全？急診醫答案曝光 - 生活 不只發燒！醫：新冠肺炎患者大多有這症狀 - 生活 2娃奶聲喊聲 陳時中一號表情變了 - 生活 金門神明醮慶 首長祈求庇佑鄉親 - 生活 流感1周15死 30歲女就醫當天不治 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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