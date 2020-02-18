楊鎮浯縣長扶轎隨行，祈求神明庇佑鄉親健康平安。（李金生攝）

信眾恭請神明遶境巡安，十分熱鬧！（李金生攝）

金寧鄉長楊忠俊虔誠致敬，祈求神明護佑全境平安。（李金生攝）

今天農曆正月二十五日是武安尊王聖誕千秋日，金門金寧鄉湖埔村湖峰、埔後雙忠廟管理委員會舉行作醮慶典，縣長楊鎮浯、縣議長洪允典和金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席莊振源等人帶領主管致敬，祈求神明庇佑鄉親健康，平安度過疫情難關。

下午3時武安尊王遶境巡安湖下聚落，縣長楊鎮浯、金寧鄉長楊忠俊和善男信女虔敬隨行，沿途五彩旌旗飛揚，喧天鑼鼓響徹雲霄，十分熱鬧!家家戶戶虔誠擺設香案，焚香恭迎武安尊王和眾神明，在香煙繚繞中掀起人神交流的最高潮。

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