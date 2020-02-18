新北市一名李姓男子與父母失聯多天，今下午4時許，透過手機定位發現父母位在新北八里區荖阡坑路旁產業道路，立即開車趕赴現場，竟發現父母陳屍車內，警方初步研判兩人死亡多天，疑因經營公司不善，一時想不開，多天前在車內尋短，目前現場已架起封鎖線，仍進一步釐清案原因。

據了解，死者為55歲李姓男子以及56歲周姓女子，平時同住桃園，兒子連續多天連絡不到爸媽，趕緊向桃園警局求助，今在警方協尋下，透過手機定位找到2人。

警消人員到場時，2人已明顯死亡，並未送醫，另在車內發現一場寫著勉勵兒子的字條，上頭寫下「你要更加油」，但未提及輕生原因，初步研判，夫妻兩人已死亡多天，應無外力介入，詳細事發原因，仍待進一步釐清。

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