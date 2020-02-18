高雄市長韓國瑜今（18）日在臉書公布「好消息」，根據主計總處最新統計數據，去年全年失業率則為3.64％，低於全國平均，更創下高雄縣市合併8年以來最低紀錄。未料，民進黨高市議員邱俊憲打臉，搬出主計總處資料質疑韓「胡說八道」，去年平均失業率應該為3.7％。對此，高市勞工局長王秋冬今晚反駁指出，是「計算方式不同」，事實上高市府5年來都是用統一套標準去計算，去年成績的確不俗，也是六都第一，這點也不容否認，謝謝議員指教。

韓國瑜臉書PO文指出，高根據主計總處最新統計數據，高雄去(108)年上、下半年失業率分別為3.65％、3.71％，下半年失業率除了較107年同期下降，更是5年來首度低於全國平均值。去年全年失業率則為3.64％，數據同樣低於全國平均，創高雄縣市合併8年以來最低紀錄。

然而，邱俊憲卻在臉書質疑，主計總處公布的失業率資料，高雄市上半年是3.7，下半年是3.7，全年平均是3.7，並不是韓國瑜臉書上所說的資料，連韓國瑜自己的高市主計處都說是3.7，「韓市長你的資料到底是哪從哪裡來」？

「韓國瑜仍是韓國瑜，並不會因為他總統落選後，就改變了什麼！」邱俊憲直說，2019年與2018年高雄市失業率狀況持平都是3.70，韓拿來大打政績的數字到底是怎麼計算出來的？韓國瑜市長請你向高雄市民說清楚，也可以問你曾經擔任過勞動部長的陳副市長詢問，所引用的數據這樣解讀是否有嚴重的錯誤與落差。

對此，王秋冬解釋，高雄市過去以來的統計方式都沒變過，都是依據主計總處提供的數據，高雄市108年度平均失業人口5萬1000人去除以高市108年度平均勞動力人口140萬1000人，再乘以100接著除以100，得到的結果就是3.64％無誤。

王秋冬強調，勞工局與邱議員的統計計算方式不同，市府是算到小數點第2位，更能精細地分析，而議員則是直接用主計總處算出來的，研判因加權及誤差而影響最終結果。

「高雄是自己在跟自己比！」王秋冬指出，高市府是以同一套方式去計算過去5年高雄的失業率。然就算以3.7去計算，也是與台北、台中、台南並列第一。他認為，雙方是計算上面不同，但很多細節細究沒意義，去年高市府的成績不容否認，今年雖然遇上新冠肺炎，但會持續努力維持好成績。

勞工局發布新聞稿進一步澄清，邱議員所指行政院主計總處失業率資料，是經過各縣市人口結構標準化後產生數據，並採至小數點第1位方式呈現。而勞工局提供市長公布的數據，同樣從行政院主計總處108年12月人力資源調查統計月報中，提供歷年失業者與勞動力人數換算至小數點第2位而得，兩項數據並無衝突。

勞工局也解釋，高雄失業率確實在103年曾低於全國平均，從去年起算的確是5年前的事情無誤。根據主計總處直接公布數據顯示，103年全國平均為3.96、高雄為3.9（邱議員認為是3.90）；但邱議員指出107年全國失業率3.71，高雄失業率3.70（主計總處公布為3.7），經勞工局採總處提供數據，計算該年度至小數點第2位為3.72。

(中時 )