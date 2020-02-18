新冠肺炎疫情重創觀光旅館業，觀光業者要求減免地價稅、房屋稅，財經官員透露，交通部已匡列15億元經費做為補助旅館業地價稅之用，研議補助觀光旅館業地價稅超過基本稅率千分之十部分的經費一年，換句話說，就是補助觀光旅館業地價稅累進稅率部分的經費，觀光旅館業仍需自行負擔地價稅基本稅率千分之十部分的經費。

對於觀光旅遊業要求減免房屋稅、地價稅，據了解，交通部已向財政部提出減免地價稅建議，主張補助觀光旅館業地價稅超過基本稅率千分之十部分的經費一年，這部分將由交通部和財政部進一步研商細節。據了解，由於交通部表示觀光旅館業確實受到重創，且行政院已同意交通部196.8億元特別預算經費，因此，財政部會「配合辦理」。

至於房屋稅，據了解，交通部提出的租稅補助主要是以地價稅為主，至於房屋稅能否補助，則待交通部進一步估算經費是否夠用。

另外，交通部補助遊覽車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業今年度汽車燃料使用費50％，經費19.55億元；補貼遊覽車客運業、小客車租賃業今年牌照稅50％，經費5.7億元。

(工商 )