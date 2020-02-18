敬鵬大火釀8死，監察院認為是指揮官對火警現場地形不熟悉提出糾正，桃園市消防局澄清，連廠方都無法引導到確切位置，不可歸責於指揮官，且過程不斷以無線電命令撤退多達15次，都有通聯可以追溯，目前已全面推動無線電數位化提升通訊品質，並建立責任區制度熟悉轄區高危險場域，避免憾事再生。

消防局長謝呂泉表示，首批救災人員到達現場即發現有多個出入口，廠方告知有人受困卻無法提供明確位置，直到廠方張姓工程師在三廠5樓滅火失敗後退至1樓，才引導7名消防員由三廠入室救災。他強調，指揮官在21時42分發現5樓燃燒時即用無線電提醒提高警覺，56分見頂樓火勢自風管向下延燒，5分鐘內15度下達全員撤退指令，都有通聯紀錄可以追溯。

謝呂泉強調，歷次安檢都依消防法規定安全檢查，當時並未要求記載防火區劃是否遭破壞，案發後除加強外勤人員火場安全訓練，著重入室安全管制、危害辨識及火場生存技能，也針對4300家高危險特定場所，建立責任區制度，要讓打火弟兄熟悉轄區場所動線、危險因子及關係人聯繫方式，去年也規畫以3年為期推動無線電數位化，增建中繼台，提升無線電通訊品質。

建管處長邱英哲也澄清，敬鵬使用的易燃材質排氣風管，並非建築法稱的中央空調，因此工廠外牆附掛的相關管線、機具，都不是當時法規管理範疇，已向經濟部工業局反映納管，市府也將防火間隔、外牆開口等，列入公共安全重點檢查項目。

勞動局長陳靜航也說，都有依規定半年訪視外籍移工一次，但敬鵬有9個移工宿舍，礙於人力無法每區宿舍都查訪，目前已增加9名訪視員，會增加訪視密度、照顧移工。

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(中時 )