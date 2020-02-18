台北地院審理遠雄大巨蛋弊案，為因應限制出境新制、每次8個月限制，重新評議集團創辦人趙藤雄等8名被告的是否繼續限境。8人雖都請求解除限境，但合議庭認為8人涉嫌重罪，有逃亡動機，為確保後續審理與執行，仍裁定8人明起繼續限制出境、出海8個月。

趙藤雄在大巨蛋弊案中涉嫌賄賂新北市議員周勝考，包括其次子遠雄人壽總經理趙信清、前財政部長李述德、台建中心前執行長許銘文等31人遭依違反貪污治罪條例圖利、證券交易法起訴，趙藤雄更是遭求24年重刑，解除羈押後以5.5億元天價交保。

北院日前趙藤雄等8名遭限境的被告到庭調查，趙藤雄表示，他從未出國工作或生活，英文也不太熟練，妻、兒、孫都在台灣，也因身體不好需隨時就醫，且他堅信自己無罪，願意配合司法爭取清白，不會逃亡；趙信清也自認沒犯罪，認為留學經驗不能成為限制出境的事由。

另，李述德強調工作、經濟來源都在國內，並在國內擔任講座教授、台塑企業獨董，不可能拋棄這些榮譽潛逃國外；許銘文說自己被限制出境後沒了工作，沒有財力逃亡，希望法院給他一條活路；周勝考則說，他26年來議會全勤出席，妻、兒、孫都在台灣，不會棄議員職務、家人逃亡。

至於遠雄建設前副總經理許自強、營建署前主任秘書洪嘉宏、白手套黃慶銘，也都表明不會逃亡的決心，希望解除限制出境。

不過，合議庭認為8人涉嫌貪污重罪，雖然趙藤雄、周勝考等人重金交保，但仍有逃亡動機，有羈押原因，但衡量比例原則沒有羈押必要，遂裁定8人皆繼續限制出境、出海8個月。

(中時 )