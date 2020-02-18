員林公所也對全市公共區域及市場等做環境衛生消毒，雖是例行性的，但也為這失控的疫情帶來及時雨。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

員林市公所近日也在全市12所國中小進行消毒動作。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎疫情在台傳出死亡案例，各種謠言可以說是層出不窮，近日有網友流傳，指台灣首例死亡案例其胞姊，住在彰化員榮醫院附近，在員林第一市場開雜貨店，姊姊與姪子都中了肺炎，現在華成市場準備消毒，對此員林市公所今天出面澄清，表示向縣府求證確定此為不實訊息，請民眾切莫驚慌。

公所今天發聲明表示，有關民眾於Line、臉書轉傳首例新型肺炎死亡案例的親人居住本市員榮醫院附近、在第一市場開雜貨店、已受感染肺炎…等文字訊息，造成市民人心惶惶，經向彰化縣衛生局、彰化縣政府民政處確認，確認並無所指的通報案例，此為不實訊息，請民眾切莫驚慌。

另外有民眾表示看見市場已經在消毒的情事，公所則表示本月14日，彰化縣政府經濟暨綠能發展處來函，囑咐轄內各公有零售市場需自主場區衛生防疫消毒8週，每週至少1次，絕非網傳因有疫情個案才進行消毒。

員林市長游振雄表示，新型肺炎疫情或防治措施，統一由中央流行疫情指揮中心對外發公布，民眾不要相信不實訊息，如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，應先查證內容是否屬實，以免觸犯傳染病防治法第63條規定。

(中時 )