今年新春開工適值新冠肺炎疫情升溫，衝擊全球經濟運作，尋求突破困境的解方刻不容緩。外貿協會旗下B2B經貿電商平台「台灣經貿網」近日來自海外的網路詢問聲量與詢價已衝高數百倍，顯示買主正積極尋求供應商以彌補大陸產能空缺，轉單商機值得期待，台灣經貿網也趁勢推出「數位貿易鳯凰專案」將加強每家台灣廠商海外宣傳力道，強化台灣品牌形象，估計可嘉惠逾1萬家企業，協助中小企業拓展全球版圖，在此波困境下鳳凰重生。

疫情是危機也是轉機，為協助廠商抓緊機會，外貿協會旗下台灣經貿網推出「數位貿易鳯凰專案」，將加強每家企業海外宣傳力道，強化台灣品牌形象，包括建立運用VR技術的虛擬展示間，讓業者省下海外參展的費用，同時也使因疫情、人力、成本等考量而無法實地參展的海外買主能不受時空限制，透過網路就可清楚了解產品運作與廠房配置等細節。此專案也提供廠商各項網路行銷所需的資助，如跨境運費補助、產品拍攝、優化商品文案、更和國際知名電商平台Amazon、eBay及Rakuten合作輔導業者，享進駐優惠與增加曝光等實質幫助。

此外，貿協也將協助海外買主，外貿協會數位商務處處長陳鈴君表示，今年將透過AI科技，擴大開發視訊採購案件，讓買主時時刻刻都能連接優質台灣供應商，也導入線上小型機動拓銷團，提供線上專人採購顧問諮詢服務，協助買主了解台灣廠商優勢，促成買賣雙方持續交流、長期合作。不僅如此，以即時通訊服務串接數位貿易平台串流買賣雙方商機，不論買賣雙方身在何處可隨時發送商機與商品規格進行詢價討論，輔以行動視訊服務，讓雙方現因疫情無法出門也能透過台灣經貿網做生意。

(旺報 )