新冠肺炎疫情在全球持續延燒，台灣周遭各國疫情也都拉警報，但由於歷經過SARS的震撼教育，台灣的防疫應變快速，獲得不少肯定。旅台日人就分享，有日本朋友來台灣出差大讚台灣的防疫水準，聽到這段話後，不少台網友無奈表示，這也是因為台灣被WHO邊緣化。

旅台日人經營的臉書專頁《日本人的歐吉桑》指出，台灣防疫太厲害，第一次看到台灣政府管理口罩的新聞的時候，我覺得太誇張，後來知道並不是太誇張，看了日本的缺口罩狀況之後才知道台灣的疫情管控是對的。

《日本人的歐吉桑》還分享，他有個日本友人近期到台灣出差，同樣也誇讚台灣機場的防疫措施，對方回日本後更直言，「台灣跟日本機場的防疫水準完全不一樣」，看起來很羨慕台灣的樣子。

《日本人的歐吉桑》比喻，現在的台灣簡直像哆啦A夢電影版本的胖虎一樣非常可靠，因為電影版本的胖虎是犧牲自己保護別人的角色。

貼文一出，引起不少台灣網友熱烈討論，台網友就心酸回答，「因為台灣只能靠自己不能靠WHO」、「當世界摒棄了我們時，我們不得不自立自強，SARS的痛，台灣人很深刻的體會...」、「沒辦法，台灣被屏除在世界衛生組織之外，凡事只能先靠自己了…」。

(中時電子報)