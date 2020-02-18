行政院副院長陳其邁今日透過臉書表示，近兩日他和台大副校長張上淳、台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾開會，結合臨床與民間的能量，一起集思廣益，為台灣的防疫作戰找出更多對策。以藥物治療為例，開發新藥往往需要漫長的時間，但透過AI演算法，可更快速找到更好的解方。

陳其邁指出，若以藥物治療為例，要開發新藥，往往需要漫長的時間，動輒十年以上，但透過人工智慧的演算法，在現有且廣闊的治療藥物中，針對新冠肺炎，加上實驗室與醫師的臨床合作，可以更快速找到好的解方。

陳其邁說，對抗新冠肺炎的五大領域，包括疫情大數據分析、藥物選擇、快篩試劑、疫苗研發、影像資料分析，也都能藉由這種方式，進行更快速、精準的診斷及治療。

行政院先後建立防疫大數據小組、健保卡結合移民署出入境資料的「即時警示」系統、健保署資料與健保藥局合作推出口罩實名制及剩餘量地圖查詢，以及根據鑽石公主號乘客電子足跡發布細胞簡訊。

陳其邁強調，防治新冠肺炎是長期作戰，不只是預防，也必須在最短時間內，讓感染的患者恢復健康，因此結合AI科技與醫學技術，打造更好的台灣，是行政團隊所共同追求的目標。

(工商 )