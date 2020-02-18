中部成為肺炎重災區，各式防疫物資又再度成為搶手貨，民眾大排長龍搶購物資景象重現。（吳建輝攝）

中部成為肺炎重災區，各式防疫物資又再度成為搶手貨，民眾大排長龍搶購物資景象重現。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，全台累計確診22例中，中部就高達6例、包含全國首例重症死亡，一夕間中部淪為「肺炎重災區」，網路上真假訊息、謠言滿天飛，搞得民眾人心惶惶，加上開學在即，也引發部分家長焦慮，口罩、消毒水和額溫槍等防疫物資更是搶翻天。

上周全台確診案例持續維持在18例，不少民眾周末還開心歡度情人節聚會吃大餐，不料短短兩天，再增4例，全集中在中部，與先前中部確診前2例一樣是群聚感染，中部人嘩然；因目前中央流行疫情指揮中心定調，除有中港澳與星泰日等國旅遊史外，不能公布返台後可疑個案的移動路徑與社區接觸史，網路社群成天瘋傳假訊息，連開學在即，許多鄉鎮市區公所清潔隊出動進行例行街道與校園環境消毒，都會火速引發不當聯想，搞得人心惶惶。

在不確定哪些地點是否會引發社區群聚感染情況下，民眾深怕自己不小心誤闖禁區染上病毒，為求自保、做好自我防護，只能搶好搶滿，天天排隊搶物資，近期除了搶酒精、護目鏡、漂白水、甚至一度因不實謠言瘋搶衛生紙。

因台酒生產75％酒精配送量有限，民眾每天一早出門趕到經銷商據點排隊搶購，部分人轉而購買次氯酸水，旺旺水神公司5日起於全台90家「水神」次氯酸抗菌液門市，免費提供抗菌液，彰化縣唯一據點在員林市，由於優先讓里長每日可裝50公升，更是吸引遠在鹿港鎮的里長每日往返50公里前往領取，近日不斷出現大排長龍情況，還引發在地市民向本報投訴抱怨「都被里長們領光光」。

中部疫情嚴峻，已出現重症死亡首例，各行各業都緊張兮兮，彰化縣是全台本土口罩生產重鎮，產量高居三成，被中央統一徵用之後只能等待配給，不少運輸業者、殯葬業者頻向地方政府反應買不到口罩，警政單位也憂心現有存量不足影響第一線執勤同仁安危。

最反其道而行的，恐怕是八大行業，因「小姐習慣叫白牌車出場」陋習，擔心感染疫情擴散，又沒辦法要求小姐戴口罩上班、或請客人戴著口罩喝酒，乾脆貼出公告歇業14天，保護客人及員工安全。

(中時 )