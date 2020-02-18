藝人大S徐熙媛的丈夫汪小菲在台經營的飯店「S hotel」，17日下午已送件北市勞動局申請放員工無薪假。（本報資料照）

新冠肺炎影響，多家企業營運深受其害，藝人大S徐熙媛的丈夫汪小菲在台經營的「S Hotel」也被爆出強放員工無薪假，汪小菲雖在微薄澄清「絕對沒強迫員工簽無薪假」，但仍被員工打臉。北市勞動局18日證實，17日下午已收到S Hotel申請要放無薪假，另還有其他8家企業也有申請，但因資料不齊全，皆尚在審核。

勞動局副局長陳惠琪表示，確實有收到S Hotel資方申請要縮短員工工時、放無薪假，但因有缺件，尚待補件，且也不是資方片面說要放就放，目前尚在審核中，未同意任何一家可放無薪假。

勞動局就業安全科長施夙貞表示，17日收到4間企業來件要申請放無薪假，其中S Hotel即在當日下午送到，18日則收到5間企業申請，這9間全是旅宿業者，總共影響人數約190人，其中S Hotel約55人。

施夙貞表示，目前剛收到件，所以還沒逐一審核完畢，但因資料皆尚不完整，所以有要求S hotel等企業要補件、補齊資料，且勞動局也會進行勞工檢查查證，調查是否有些部分，是資方之前已和員工協商好，不能因資方單方面送件就准；而目前也尚未收到S hotel的員工申訴。

至於有沒有收到微風集團大量資遣員工申請？施夙貞說，還沒有，但有要求微風在這2天盡快說明。

勞動局指出，若S Hotel員工指控內容屬實，可依照《勞動基準法》規範「工資不完全給付」，裁處業者2萬至100萬罰鍰；另外業者若要資遣員工，需在10天前通報勞動局，否則可依違反《就業服務法》開罰3萬元。

(中時 )