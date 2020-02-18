新北市永和警分局警員協助老翁送醫。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局中正橋派出所警員李卓彥、王膺豪日前擔服巡邏勤務，巡經路國光路117號時，發現72歲吳姓老翁不知何故一個人蜷著身子，瑟縮在人行道旁，冷得不斷發抖，因時值寒流來襲，員警立刻上前關心，發現老翁早有受寒狀況，努力開口仍無法正常表達，遂趕緊通救護車前來緊急救治。

待老翁上救護車接受初步治療後，體溫逐漸回穩，才表示一個人獨居，前一天已整天沒吃進食了，一早想要出門買東西，加上氣溫太低，半途突然感到暈眩才會蹲坐在路旁休息，但發現不斷失溫，完全無法動彈。最後在員警的陪同下，將老翁護送到醫院治療。

後續陪同過程中，員警得知吳翁以撿拾物品作資源回收賺取微薄收入，三餐不濟，近日寒流來襲，又因前一日未進食造成血糖低下，一時感到暈眩才蹲坐在路旁休息。員警聞訊後，立刻購買麵包及飲料讓吳翁先充飢。

事後吳翁對於眼前這兩位年輕警員的協助感到窩心，頻頻向警方致謝，還表示「天氣很寒，心卻很暖」，並承諾會接納員警建議，平時多留心自己的健康狀況。員警謙虛表示，只是舉手之勞，也呼籲近日天氣寒冷，希望大家還是建議要多關心家中老人的健康。

(中時 )