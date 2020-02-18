捷運工程局舉辦「捷運綠線車廂外型票選」活動，請來西班牙團隊設計兩種車款、三款顏色，參加網路投票還可抽Gogoro電動機車、韓國雙人來回機票等100多個大獎。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦18日親自示範網路投票直讚簡單。（蔡依珍攝）

捷運綠線2款車型等著桃園人票選出喜歡的顏色。(蔡依珍攝)

捷運工程局舉辦「捷運綠線車廂外型票選」活動，請來西班牙團隊設計兩種車款、三款顏色，參加網路投票還可抽Gogoro電動機車、韓國雙人來回機票等100多個大獎。（蔡依珍攝）

桃園人選桃園車 抽機票電動車等百樣好禮

桃園人選桃園車！捷運綠線正如火如荼地施工中，捷運工程局特別舉辦「捷運綠線車廂外型票選」活動，請來西班牙團隊設計兩種車款，紫、黃、綠三款顏色，3月4日至17日網路票選，參加者還可抽Gogoro電動機車、韓國雙人來回機票等100多個大獎，桃園市長鄭文燦高喊：「最強搭配由你決定！」

鄭文燦說，捷運綠線是桃園市首條自主興建的軌道建設，行經八德、桃園、蘆竹、大園，全長27.8公里、21座車站，其中GM01標機電系統工程由德國西門子公司、中華工程、韓國現代樂鐵聯合團隊得標，導入西門子通訊式列車控制系統，屬於最高等級全自動無人駕駛的智慧化車廂，笑言：「桃園車要讓桃園人選！」

桃園捷運綠線機電標團隊（SBR）專案特助趙宛平介紹，有別於台灣現有「火柴盒」車款方正、陽剛，綠線捷運車廂外型邀請西班牙知名軌道車輛專業設計公司Diara Design，以鋁合金材質結合科技與時尚美學，打造車頭「微傾28度」流線造型的兩款車廂，特別在車頭燈區別：「數位創新、未來桃園」設計成數位符號0和1，「多元共榮、幸福桃園」則採舞龍舞獅炯炯眼神的圓眼，顏色則有綠意盎然、黃鸝展翅、紫氣東來3色，交織出6種搭配。

鄭文燦笑言，8年前看建商、代銷公司製作廣告，幫桃園畫了綠、橘、藍、紅等捷運路線和各個車站，孰料建案賣完、沒一條動工，根本是「詐騙集團」，上任後發現沒一條興建，感嘆「紙上路網變工程」真的走很久，如今綠線主線已全數動工，歡迎設籍桃園或持有市民卡者踴躍每天投票抽好禮，詳情可上桃園捷運綠線車廂外型票選官方網站查詢（網址：https://taoyuanivoting.dorts.tycg.gov.tw）。

鄭文燦說，捷運綠線高架段部分預計今年底完成全數基樁、2026年底完成潛盾地下段整體工程，而綠線延伸中壢段的可行性研究也甫於今年2月15日獲得行政院核定，未來將銜接機場捷運形成一個口字型的捷運路網，成為桃園捷運系統的骨幹。此外，捷運棕線、捷運三鶯線延伸八德段也正進行綜合規畫作業，市府會把握各項工程期程，完成桃園轉大人的夢想。

(中時 )