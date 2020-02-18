賞櫻季節將至，許多人老早就規劃好遊日行程，但新冠肺炎的疫情持續延燒，讓不少原訂出遊的旅客想要退費，交通部觀光局今天製作廣告文宣，讓民眾一次看懂相關退費原則。
新冠肺炎疫情升溫，中港澳被納入第三級警告、新加坡列入第二級警示、日本及泰國則列入第一級注意，許多民眾也因此打消了出國的意願。
如果想取消跟團旅遊，要如何解約退費？對此，觀光局製作圖表「參團旅客依疫情等級解約退費原則」，讓民眾可以一次看懂。
第一級注意地區:
民眾應遵守當地的一般措施，如果民眾行前解約退費，必須依照國外旅遊定型化契約第13條。
退費金額→旅遊費用減掉行政規費及扣掉賠償旅行社損失」。
原則依解約日距出發日期間，按旅遊費用比例賠償，但旅行社能證明實際損失超過上述賠償金額時，可依照實際損失求償。
第二級警示地區:
民眾到當地應採取加強防護措施，旅客可依照國外旅遊定型化契約第15條，因客觀風險解約。
退費金額退費金額→旅遊費用扣掉必要費用（含行政規費），另外解約的一方，應再額外補償他方，但最高不超過旅遊費用5%。
第三級警告地區:
民眾要避免到當地所有非必要旅遊，旅客可依照國外旅遊定型化契約第14條，有法定原因解約。
退費金額→旅遊費用扣掉必要費用（含行政規費）。
(中時電子報)
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