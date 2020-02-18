新冠肺炎疫情衝擊台灣觀光業，中台灣觀光產業叫苦連天，餐飲業績下滑、住房率跌至谷底！交通部長林佳龍今（18）日與中彰投觀光、旅宿業者座談時指出，政府產業紓困及振興計畫，20日將在行政院會提出特別條例，且政府已擬好完整配套措施；觀光業者則在現場提出多項建議，如發行旅遊消費券、免收遊艇泊船費與營業稅等等，期望政府協助渡過這波難關。

肺炎疫情衝擊台灣觀光產業，大日月潭觀光產業發展協會、台中市旅遊協會及彰化縣旅遊產業協會，本月13日組成「大日月潭觀光產業區域聯盟」，希望藉此強化觀光產業發展。該區域結盟引發林佳龍的關注，18日特地到日月潭與業者座談。

座談會後，林佳龍頒發大日月潭觀光產業區域聯盟榮譽顧問聘任證書，給中華民國旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽。

林佳龍致詞時表示，政府將提供15億元用於產業紓困規劃，包含展延還款、利息補貼、紓困貸款、投資獎勵等措施，協助業者度過這波難關，也希望業者趁此時機進行產業升級、體質調整。

他表示，觀光局提出500億計畫，其中200億元納入特別條例及預算，另300億元會以前瞻基礎建設計畫第二期，6月前提出概算，下半年由立法院通過；林佳龍同時說，政府也有意結合大學觀光學系，協助業者體檢後提出診斷及未來可改善事項，若前瞻第二期300億元經費下半年通過，將可立即補助業者進行軟硬體提升，例如數位轉型。

大日月潭觀光產業發展協會理事長陳明賢建議，包括茶改場魚池分場開放遊客參觀、慈恩塔闢為夜間觀星場域、日月潭開放常態性夜航、及月潭開放水上運動及遊憩活動。

日月潭馥麗溫泉大飯店建議，政府發行「旅遊消費券」，指定用於旅遊及相關產業，持券即可使用，減少複雜的身分核對與核銷流程；南投縣渡船遊艇公會則建議，今年免收泊船、售票亭租金及營業稅，鼓勵民眾免費搭乘遊艇，費用由政府補貼。

(工商 )