「逆行知勇士，危難見人心」，大陸諾貝爾文學獎得主、作家莫言日前特地發表戰疫對聯、詩歌等書法作品，向大陸新冠肺炎抗疫第一線的眾勇士致敬。

莫言繼之前創作對聯「昨夜雷震耳，今朝地回春」後，日前再度透過人民網文娛部，發表出自其手筆的抗疫詩歌，全文如下：「大疫凶如虎，庸官誤萬民。空樓悲黃鶴，閉戶躲瘟神。逆行知勇士，危難見人心。二月驚雷震，早櫻預報春。」

(旺報 )