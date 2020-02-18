「逆行知勇士」莫言再譜抗疫詩歌 21:322020/02/18 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸作家莫言創作的抗疫對聯。（取自人民網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「逆行知勇士，危難見人心」，大陸諾貝爾文學獎得主、作家莫言日前特地發表戰疫對聯、詩歌等書法作品，向大陸新冠肺炎抗疫第一線的眾勇士致敬。 莫言繼之前創作對聯「昨夜雷震耳，今朝地回春」後，日前再度透過人民網文娛部，發表出自其手筆的抗疫詩歌，全文如下：「大疫凶如虎，庸官誤萬民。空樓悲黃鶴，閉戶躲瘟神。逆行知勇士，危難見人心。二月驚雷震，早櫻預報春。」 (旺報 ) #勇士 #詩歌 #抗疫 #雷震 #對聯 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸抗疫 今年減稅將超兆元人幣 04:092020/02/14 焦點新聞 抗疫不分海內外 僑民自組補給鏈 04:092020/02/14 話題觀察 政院抗疫 編600億特別預算 04:092020/02/14 財經要聞 惠譽3角度觀察抗疫力 台灣銀行業短期不會惡化 04:092020/02/14 財經要聞 官股行庫紓困案 挺抗疫 04:102020/02/14 產業特刊 抗疫紓困砸600億 觀光產業最大宗 將發20億酷踫券 01:152020/02/14 政治要聞 不排除隱性個案 有助抗疫 01:152020/02/14 兩岸要聞 日相緊急會議 逾1400億抗疫 01:152020/02/14 國際大事 抗疫拚觀光 中彰投組區域聯盟 04:102020/02/14 地方新聞 新加坡身為開放經濟體 抗疫面對獨特挑戰 20:362020/02/14 國際 兩岸熱門新聞 新冠病毒出自人造？被美科學家研究結果打臉 - 兩岸 - 旺報 新冠肺炎有沒有特效藥？鍾南山最新回應 - 兩岸 武昌醫院護士、父母、胞弟 染新冠肺炎過世 - 兩岸 去過武漢不敢講…染病翁一人「撂倒」整間醫院 20萬人社區封鎖 - 兩岸 認真在家窩14天領「解除隔離書」 才開心5天…她被確診新冠肺炎 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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