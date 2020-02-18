違規大戶攤商欠226萬罰鍰，執行官查封10箱商品。(台北分署提供)

違規大戶攤商欠226萬罰鍰，執行官查封10箱商品。(台北分署提供)

違規大戶攤商欠226萬罰鍰，執行官查封10箱商品。(台北分署提供)

違規大戶攤商欠226萬罰鍰，執行官查封10箱商品。(台北分署提供)

長期在捷運忠孝敦化站違規擺攤的沈姓夫婦，因拒繳積欠1513件違規案的226萬多元罰鍰，行政執行署台北分署發揮公權力，18日下午會同員警前往江姓夫婦的攤位，查封江姓夫婦所販賣的襪子、提袋等物品10箱，強調若不繳罰鍰，將拍賣抵償。

台北分署表示，部分攤商長期占用騎樓、人行道，違反道路交通管理處罰條例，雖經警方一再開罰，卻拒不繳納罰鍰，台北分署自去年10月、11月與今年2月15日先後至統領商圈、捷運科技大樓站、永春站查封、拍賣5名違規大戶攤商販賣的物品後，今再與警方合作，針對欠繳鉅額罰鍰的違規攤商辦理專案執行。

台北分署執行官今天下午會同員警，前往捷運忠孝敦化站3號出口、沈姓夫婦的攤位執行，當場查封江姓夫婦擺攤販賣的襪子、提袋等物合計10箱，並告知應儘速到台北分署辦理繳納事宜。

台北分署強調，江姓夫妻若仍拒繳罰鍰，台北分署將依法拍賣這批查封物品，以清償其違規罰鍰。

(中時 )