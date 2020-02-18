藝人張可昀（小甜甜）近期減肥成功，更轉型成為實力派演員，不料她最近竟爆氣炮轟自己親生父母：「根本就是廢物」！

小甜甜瘦身有成，不吝嗇展示完美身材曲線。（圖／臉書）

小甜甜最近上《超級辯辯辯》辯論「養毛小孩勝過養小孩？」，小甜甜站在正方角度，認為該養「毛小孩」，並以自身經例來說明。原來，小甜甜從小就是阿公阿嬤帶大的，據奶奶的描述，她的父母親因為當時還非常年輕，生下小甜甜後不知所措，直接把她丟給阿公阿嬤，隨後兩人就消失不見。

從小就被遺棄，小甜甜見節目中怒轟父母是廢物。（圖／超級辯辯辯Youtube）

小甜甜在節目中，痛批她的父母親，從頭到尾都沒有照顧到她的阿公、阿嬤，甚至連兩人身在何處都不知道，怒譙自己的父母親「根本就是廢物」。

小甜甜還表示，雖然阿公阿嬤現在已不在世上，但她還是不知道父母親的下落，讓她難過坦言，從小就沒有父母，所以一點都沒有感覺，對他們也不怨恨，唯一埋怨的，就是他們讓自己年邁的爸媽，還要替他們照顧自己，「活著的時候，都沒有真正享受過」。

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(中時電子報)